Ukraine-Konflikt - Gedenkgottesdienst in Hamburg FOTO: Marcus Brandt Politik Tschentscher: „Unglaubliche Solidarität in Hamburg“ Von dpa | 27.02.2022, 14:16 Uhr | Update vor 51 Min.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die Solidarität der Hamburger mit den Menschen in der Ukraine gelobt. „Es gibt eine unglaubliche Solidarität und Hilfsbereitschaft in Hamburg“, sagte Tschentscher am Sonntag beim „Benefizkonzert des Bundespräsidenten“ in der Elbphilharmonie. „Wir sind in einem engen Austausch mit dem Generalkonsulat, es gibt viele praktische Dinge, die jetzt vorzubereiten sind. Wir erwarten auch Flüchtlinge, die zu denjenigen kommen, die schon bei uns leben.“ Schon jetzt lebten 4000 Menschen aus der Ukraine in Hamburg. Neben der Stadt hätten auch viele Privatpersonen Angebote gemacht, Flüchtlinge aufzunehmen.