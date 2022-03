Ukraine-Konflikt - Ankunftszentrum Rahlstedt FOTO: Marcus Brandt Ukraine Tschentscher und Grote besuchen Flüchtlinge-Ankunftsstelle Von dpa | 20.03.2022, 18:46 Uhr | Update vor 56 Min.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich am Sonntag über die Situation von Geflüchteten aus der Ukraine in der zentralen Ankunftsstelle der Hansestadt informiert. „Ich konnte sprechen mit denjenigen, die eigentlich andere Berufe haben, die aber Russisch, Ukrainisch sprechen können und sich bereit erklärt haben, neben ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit hier für die Stadt mitzuarbeiten“, sagte Tschentscher am Sonntag. Mittlerweile seien mehr als 15.000 Menschen in der Hansestadt angekommen. Durch die Bereitschaft der Helfer sei es gelungen, die erste große Zahl an Flüchtlingen aufzunehmen.