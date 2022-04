Peter Tschentscher (SPD) FOTO: Jonas Walzberg Ukraine-Krieg Tschentscher: Kostenübernahme nicht großzügig, aber fair Von dpa | 08.04.2022, 09:58 Uhr | Update vor 1 Std.

Nicht großzügig, aber fair - so sieht Hamburgs Bürgermeister den nach stundenlangen Verhandlungen erzielten Kompromiss von Bund und Ländern zur Finanzierung der Flüchtlingskosten. In Sachen Energieunabhängigkeit bietet er die Hilfe Hamburgs an.