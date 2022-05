Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher spricht in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius Bürgermeister Tschentscher gratuliert Übersee-Club zum 100. Geburtstag Von dpa | 06.05.2022, 12:22 Uhr

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die Bedeutung des Hamburger Übersee-Clubs weit über die Grenzen der Hafen- und Handelsstadt hinaus gewürdigt. In seiner 100-jährigen Geschichte habe sich der Club verdient gemacht um die internationale Verständigung, sagte er am Freitag bei einem Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Übersee-Clubs im Hamburger Rathaus. In zahlreichen Kooperationen setze sich der Club dafür ein, „dass die europäische Staatengemeinschaft und viele weitere Länder auf der Welt zusammenstehen, dass sie gemeinsam für Demokratie, Frieden und Freiheit eintreten“. Kein Thema sei derzeit aktueller.