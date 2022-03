Peter Tschentscher FOTO: Christian Charisius Politik Tschentscher gibt Regierungserklärung zum Ukraine-Krieg ab Von dpa | 02.03.2022, 02:05 Uhr | Update vor 41 Min.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gibt angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine am Mittwoch (13.30 Uhr) in der Bürgerschaft eine Regierungserklärung ab. Im Zentrum stünden dabei die Folgen des Krieges für Hamburg, teilte der Senat mit. Zuvor will sich zudem Parlamentspräsidentin Carola Veit wegen des Krieges in der Ukraine an die Abgeordneten wenden. In der Bürgerschaftssitzung wird auch die Generalkonsulin der Ukraine, Iryna Tybinka, erwartet.