Großbritannien Truss setzt beim Parteitag weiter auf Wirtschaftswachstum Von dpa | 05.10.2022, 08:05 Uhr

Sie ist erst kurze Zeit im Amt und die Kritik am wirtschaftspolitischen Kurs der britischen Premierministerin ist bereits enorm. Doch beim Tory-Parteitag will Liz Truss an zentralen Ideen festhalten.