Wladimir Putin Foto: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa Russlands Angriffskrieg Truppenübungsplatz: Putin feuert mit Scharfschützengewehr Von dpa | 20.10.2022, 21:25 Uhr

Inmitten von Kritik an einer schlechten Vorbereitung russischer Soldaten für den Krieg in der Ukraine besucht Russlands Präsident einen Truppenübungsplatz. Dabei lässt Putin sich auch in Aktion filmen.