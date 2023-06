Gerichtssaal Foto: Elizabeth Williams/AP/dpa up-down up-down Justiz Trump vor Gericht: Unschuldsbekenntnis in Dokumenten-Affäre Von dpa | 14.06.2023, 01:39 Uhr

Zwei Anklagen gegen Donald Trump in kürzester Zeit, zwei historische Auftritte vor Gericht. Was sich nun in Miami abspielt, kann durchaus ernste Folgen für ihn haben.