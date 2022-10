E. Jean Carroll Foto: Alec Tabak/New York Daily News via ZUMA Pre/dpa up-down up-down US-Justiz Trump-Verleumdungsstreit: Berufungsgericht setzt Anhörung an Von dpa | 26.10.2022, 06:24 Uhr

In den 90er Jahren soll Donald Trump die Autorin E. Jean Carroll in einem Kaufhaus vergewaltigt haben. Er streitet das ab. Sie will nicht als Lügnerin tituliert werden - und zieht vor Gericht.