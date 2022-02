Donald Trump FOTO: John Raoux Vergleich mit Ukraine-Invasion Trump attackiert Biden: Müssen „Invasion“ in die USA stoppen Von dpa | 27.02.2022, 04:34 Uhr | Update vor 1 Std.

Ex-US-Präsident Donald Trump hat die Invasion in die Ukraine mit der Situation an der US-Grenze in Zusammenhang gebracht. Dabei attackiert er seinen Nachfolger Joe Biden.