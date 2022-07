- RECHTSEXTREMISMUS: Die Weichen für ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht sind gestellt: 15 der 16 Länder votierten dafür. Lediglich Hessen enthielt sich unter Hinweis auf erhebliche juristische und politische Risiken des Verfahrens. 2003 war ein erster Versuch, die NPD zu verbieten, in Karlsruhe gescheitert. Offen ist, ob Bundesregierung und Bundestag beim zweiten Anlauf mitziehen.

- BETREUUNGSGELD: Es kann zum 1. August 2013 kommen. Eltern, die dann für ihre Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr keinen Kita-Platz oder eine staatlich bezahlte Tagesmutter in Anspruch nehmen, erhalten ein Betreuungsgeld von zunächst 100 Euro, später 150 Euro im Monat. Der Versuch rot-grüner Länder, das Gesetz aufzuhalten, scheiterte.

- PRAXISGEBÜHR: Sie fällt zum 1. Januar 2013 weg. Damit müssen Kassenpatienten dann den 10-Euro-Aufschlag für den ersten Arztbesuch im Quartal nicht mehr bezahlen. Grund sind die Milliardenüberschüsse in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Die Praxisgebühr entlastete die Kassen um knapp zwei Milliarden Euro pro Jahr.

- BESCHNEIDUNG: Sie bleibt für jüdische und muslimische Jungen in Deutschland erlaubt, wenn sie «nach den Regeln der ärztlichen Kunst» abläuft. Das macht im Zweifel auch eine Betäubung oder Narkose nötig. Solange das Kind noch keine sechs Monate alt ist, sollen nicht nur Ärzte den Eingriff vornehmen dürfen, sondern auch ausgebildete Beschneider.

- LEBENSVERSICHERUNGEN: Die von der schwarz-gelben Koalition vorgesehenen Abschläge bei Auszahlungen von Lebensversicherungen liegen vorerst auf Eis. Der Bundesrat legte sein Veto ein und rief den Vermittlungsausschuss an. Das Gesetz soll die Beteiligung der Versicherten an den zurzeit besonders hohen Bewertungsreserven für festverzinsliche Wertpapiere begrenzen. Die Bundesregierung kündigte bereits eine Nachbesserung an.