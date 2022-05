Der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner (2.v.l.) und der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (beide SPD) reagieren. Foto: Markus Scholz/dpa FOTO: Markus Scholz Landtagswahlen Tristesse bei SPD-Wahlparty in Kiel nach Ergebnisabsturz Von dpa | 08.05.2022, 21:26 Uhr

Kiel (dpa) Niedergeschlagenheit bei der SPD-Wahlparty in Kiel: Nur einige Dutzend Genossen kamen ins Kulturzentrum „Räucherei“ im alten Arbeiterstadtteil Gaarden. Das historisch schlechte Wahlergebnis der SPD verschlug den meisten Anwesenden fast die Sprache. Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller kam in Begleitung von Landeschefin Serpil Midyatli drei Stunden nach Schließung der Wahllokale in die „Räucherei“. Losse-Müller räumte unumwunden ein: „Das ist ein echt bitteres Ergebnis.“ Die SPD werde eine kraftvolle Opposition sein, versprach er.