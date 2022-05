ARCHIV - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Krankenkasse TK: Rettungsdienst und Notfallversorgung besser koordinieren Von dpa | 04.05.2022, 10:53 Uhr

Die Techniker Krankenkasse (TK) fordert eine bessere Koordinierung von Rettungsdienst und Notfallversorgung in Schleswig-Holstein. „Wir schlagen vor, dass der Rettungsdienst nicht nur Krankenhäuser anfährt, sondern die Patientinnen und Patienten je nach Schweregrad der Erkrankung oder Verletzung auch in regionale Gesundheitszentren oder ambulante Unfallzentren bringen kann“, teilte der Leiter der TK-Landesvertretung Schleswig-Holstein, Sören Schmidt-Bodenstein, am Mittwoch mit. Voraussetzung dafür seien rund um die Uhr verfügbare ambulante Akutversorgungsmöglichkeiten.