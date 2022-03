Umspannwerk FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert Corona-Engässe THW-Kräfte können im Notfall Stromversorger unterstützen Von dpa | 09.03.2022, 17:06 Uhr | Update vor 37 Min.

Sollten Corona-Fälle die Möglichkeiten der Energieversorger in Mecklenburg-Vorpommern stark einschränken, kann nun auch das Technische Hilfswerk (THW) aushelfen. 15 ehrenamtliche Mitglieder hätten eine entsprechende Fortbildung abgeschlossen und können nun Arbeiten am Stromnetz übernehmen, teilte das Innenministerium am Mittwoch in Schwerin mit.