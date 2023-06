Sonneberg Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down Parteien Testfeld Thüringen? AfD mit Chancen bei Landratswahl Von dpa | 23.06.2023, 08:18 Uhr

Am Sonntag könnte es so weit sein: Zehn Jahre nach Gründung will die AfD erstmals einen Landkreis regieren. Es geht um Sonneberg in Thüringen. Aber nicht nur für die Rechtspartei geht es um mehr.