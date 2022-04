Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) FOTO: TOBIAS SCHWARZ FDP Tempolimit und Fleisch: Lindner gegen Diskussion in Krise Von dpa | 02.04.2022, 17:26 Uhr | Update vor 7 Min.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will sich derzeit nicht an Debatten über Tempolimits oder Fleischverzicht beteiligen. In der Krise durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine gebe es keine Zeit für ideologische Debatten, sagte er am Samstag bei einem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen FDP in Duisburg.