Stell dir vor, es ist Wahlkampf und keinen interessiert’s! Der Gedanke ist ein Albtraum für jeden Parteistrategen. Noch fünf Wochen sind es bis zur Bundestagswahl, doch die Kampagnen der Parteien zünden bisher nicht – der Kampf um die Stimmen plätschert vor sich hin. Steigende Energiepreise, Überwachungsskandal der Geheimdienste oder die Debatte um Verteidigungsminister Thomas de Maizière beim Euro-Hawk-Projekt versenkten Millionen. Keines dieser Themen hat die Wähler aber elektrisiert. Doch die regionalen Wahlkampfmacher setzen auf ein heißes Finale.

Und die Chef-Organisatoren vor Ort müssen es wissen, denn ihre Planungen sind dem Wahlkampfablauf meist zwei bis drei Wochen voraus. So freut sich der lokale SPD-Stratege Gerd Großkurt, der nach der Wahl in Rente geht und zum letzten Mal die Aktivitäten für eine SPD-Mehrheit organisiert, auch schon auf die letzte Woche vor dem 22. September: „Dann hab ich trotz Schlussspurt Zeit, zwischendurch mal wieder in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken zu gehen, da das Hauptgeschäft vorbei ist.“ Sein Wahlkampf-Highlight: die Großveranstaltung mit Sigmar Gabriel am 5. September auf dem Osnabrücker Marktplatz.

Seit rund 30 Jahren bringt der 65-Jährige mit seinem Helferteam die Wahlplakate für die regionalen SPD-Kandidaten am Straßenrand möglichst optimal in Position, organisiert die Promi-Termine oder kümmert sich um die Wahlkampfmaterialien und deren Verteilung. Insgesamt ist der Handlungsspielraum der lokalen Wahlkampfmacher vor Ort in den letzten Jahren geringer geworden: Die Regie übernehmen immer mehr die Parteizentralen. Großkurt: „Die Möglichkeiten, eigene Nischen zu besetzen, sind geringer geworden, was insgesamt bedauerlich ist, denn die örtlichen Verantwortlichen können bestimmte Erfahrungen und Qualitäten einbringen.“

Voller Optimismus, was den Wahlabend anbetrifft, ist CDU-Geschäftsführer Ingo Dauer, der seit 1990 bei den Osnabrücker Christdemokraten der Mann für alle Wahlkampffragen ist: „Wir wollen wie vor vier Jahren mit unserem Kandidaten Mathias Middelberg wieder das Direktmandat gewinnen.“ Etwas Besonderes ist für den 56-Jährigen, dass mit der Bundestagswahl in der Hasestadt auch die OB-Wahl durchgeführt wird: „Das hatten wir bisher noch nicht und wird für eine hohe Wahlbeteiligung sorgen.“

Der Wahlkampf, in dem das CDU-Team diesmal wegen der beiden Wahlen insgesamt rund 1800 Plakate in Position bringt, wird nach seiner Erfahrung von den Sachthemen bestimmt. Und da laufe es derzeit rund für die Union. Um die Kompetenz des Kandidaten zu vermitteln, wird neben Plakaten und Flyern auf die Veranstaltungen mit Promi-Glanz gesetzt. Die Highlights sind hier der Termin von Umweltminister Peter Altmaier am 11. September auf dem Nikolaiort und die Großkundgebung mit Kanzlerin Angela Merkel, die am 13. September gegen 17 Uhr auf dem Marktplatz reden wird. Finanziert wird die Kampagne fast ausschließlich vom Stadtverband und durch lokale Spenden. Nur bei den Plakaten wird ein Teil von der Bundespartei getragen.

Die sogenannten kleinen Parteien haben entsprechend weniger Mittel zur Verfügung. Grünen-Vorstandssprecherin Anne Kura, die schon 2009 den Wahlkampf der Osnabrücker Grünen-Kandidatin Dorothea Steiner koordiniert hat, hätte gerne Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt oder Grünen-Chefin Claudia Roth in Osnabrück gehabt, was aber deren Terminkalender nicht zulassen. Veranstaltungs-Highlight ist Spitzenkandidat Jürgen Trittin, der am Freitag in der Lagerhalle einen Wahlkampf-Stopp macht.

Am vergangenen Wochenende hat das Team der Osnabrücker Kandidatin den Straßenwahlkampf gestartet. Kura: „Jetzt läuft die heiße Phase.“ Sie freut sich besonders auf die Grünen-Aktion am 14. September vor dem Osnabrücker Theater. Die Stimmung für die Grünen ist nach ihren Eindrücken gut, und so ist sie auch optimistisch, dass am 22. September Platz zehn der Landesliste für Steiner zum Wiedereinzug in den Bundestag reicht.

Unter ganz anderen Voraussetzungen steht der Wahlkampf der FDP. Felix Bensmann, der für den liberalen Landkreis-Kandidaten Matthias Seestern-Pauly die Aktivitäten koordiniert: „Bei uns können sowohl der Kandidat als auch das rund fünfköpfige Team erst nach dem Hauptberuf Wahlkampf machen.“ Bei der FDP läuft „relativ viel“ über die Ortsverbände. Der Wahlkampfetat ist nicht sehr groß, aber dafür soll mit pfiffigen Aktionen gepunktet werden, wie zum Beispiel einem Dosenwurf-Spiel, bei dem die von den Grünen im Wahlprogramm geplanten Verbote für die Bürger weggeschossen werden können.

Ohne großen Apparat müssen die Kandidaten der Linken in den Osnabrücker Wahlkreisen auskommen. Der 52-jährige Henry Gehrs zählt zu denjenigen, die für Derk-Olaf Steggewentz in Osnabrück den Wahlkampf organisieren. Die Unterstützer setzen vor allem auf den direkten Kontakt mit dem Wähler: „Der klassische Wahlkampf steht bei uns im Vordergrund. Da sind die inhaltlichen Positionen am besten zu vermitteln.“ Wer als Promi-Unterstützung nach Osnabrück kommt, steht noch nicht fest: „Da laufen die Planungen noch.“

Allen ist eins für den 22. September wichtig: eine starke Wahlbeteiligung. Deshalb wird im Schlussspurt von allen Parteien noch mal richtig Gas gegeben, um die eigenen Anhänger zu mobilisieren.