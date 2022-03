Demonstration gegen Krieg in der Ukraine in Hamburg FOTO: Georg Wendt Ukraine-Krieg Tausende Hamburger demonstrieren für Frieden Von dpa | 20.03.2022, 15:55 Uhr | Update vor 47 Min.

Friedensdemonstrationen zu Wasser und an Land. In Hamburg protestieren mehrere Tausend Menschen am Sonntag gegen den Krieg in der Ukraine. Sie haben Forderungen.