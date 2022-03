Demo für die Ukraine FOTO: Felix Hörhager Politik Tausende demonstrieren für Frieden in der Ukraine Von dpa | 01.03.2022, 09:24 Uhr | Update vor 38 Min.

In mehreren Städten Niedersachsens haben Demonstranten ein Zeichen gegen den russischen Angriff auf die Ukraine gesetzt. Alleine in Braunschweig gingen am Montagabend rund 5000 Menschen unter dem Motto „Lichter für den Frieden“ auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Zu der Demo aufgerufen hatten die Stadt sowie die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. Die Kundgebung sei friedlich verlaufen, lediglich der Straßenverkehr sei zwischenzeitlich beeinträchtigt gewesen, hieß es von der Polizei.