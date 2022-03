Klimastreik von Fridays for Future FOTO: Paul Zinken Fridays for Future Tausende demonstrieren bei „globalem Klimastreik“ in NRW Von dpa | 25.03.2022, 19:41 Uhr | Update vor 1 Std.

Tausende Menschen haben am Freitag in nordrhein-westfälischen Städten für Klimagerechtigkeit und Frieden demonstriert. Die Bewegung Fridays for Future (FFF) hatte zum zehnten „globalen Klimastreik“ aufgerufen. Bei den Aktionen unter dem Motto „People not Profit“ wollten die Teilnehmer auch Solidarität mit der Ukraine ausdrücken.