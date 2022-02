Ukraine-Konflikt - Demonstration in Hamburg FOTO: Christian Charisius Politik Tausende bekunden auf Friedensdemo Solidarität mit Ukraine Von dpa | 25.02.2022, 18:23 Uhr | Update vor 14 Min.

Tausende Menschen haben am Freitag in Hamburg auf einer Friedensdemo ihre Solidarität mit der von Russland überfallenen Ukraine bekundet. Mindestens viereinhalb Tausend Demonstranten zogen nach Polizeiangaben am späten Nachmittag vom Hachmannplatz am Hauptbahnhof Richtung Rathausmarkt durch die Innenstadt. „Am Ende könnten es aber noch mehr werden“, sagte ein Polizeisprecher.