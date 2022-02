Ukraine-Konflikt - Demonstration in Bremen FOTO: Markus Hibbeler Politik „Hört auf zu kämpfen“: Tausende fordern Frieden in Ukraine Von dpa | 25.02.2022, 20:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit Kundgebungen, Mahnwachen und Friedensgebeten haben Tausende Menschen in Niedersachsen und Bremen zum Frieden in der Ukraine aufgerufen. In Hannover wandte sich Ministerpräsident Stephan Weil mit einem eindringlichen Appell an russische Soldaten.