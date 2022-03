Strom FOTO: Federico Gambarini Politik Taskforces zu Energieversorgung und LNG-Terminal gebildet Von dpa | 01.03.2022, 20:46 Uhr | Update vor 1 Std.

Die durch den Krieg in der Ukraine in den Vordergrund gerückten Themen Energieversorgung und Flüssigerdgas-Importe werden in Niedersachsen künftig in Taskforces begleitet. Die Taskforce „Sichere Energieversorgung“ werde sich mit den Fragen der Versorgungssicherheit und den notwendigen Folgen aus dem Ukraine-Konflikt beschäftige, teilte das Umweltministerium am Dienstag in Hannover mit.