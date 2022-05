MiG-29 Kampfjets begleiten eine Iljuschin Il-80 über Moskau. FOTO: imago-images/ITAR-TASS „Tag des Sieges“ in Russland Iljuschin Il-80: Das ist Wladimir Putins „Atomkriegs-Flugzeug“ Von Laurenz Constantin Blume | 09.05.2022, 13:30 Uhr

9. Mai in Moskau – „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland. Am russischen Feiertag warnt Putin vor einem neuen Weltkrieg. Gleichzeitig sollte sein „Weltuntergangs-Flugzeug“ auftreten. Was hat es mit dem fliegenden Gefechtsstand auf sich?