Im Herbst und Winter kann sich die Energiekrise zuspitzen. Symbolfoto: imago images/Bihlmayerfotografie

Energiekrise in Deutschland Dramatische Stromausfälle drohen – diese Notfallration rät uns die Bundesregierung

12.09.2022, 12:31 Uhr

Kommunen warnen vor dem großen „Blackout“ – reihenweise Stromausfälle. Ist es nur Panikmache oder gut gemeinte Fürsorge? So oder so: Die Bundesregierung gibt uns einen Leitfaden für den Notfall an die Hand.