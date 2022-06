Unmittelbar vor dem mit Spannung erwarteten Linken-Parteitag am Wochenende in Erfurt verwahrt sich die Linken-Abgeordnete Sahra Wagenknecht gegen den Vorwurf mangelnder Solidarität mit der Ukraine. In einem Interview mit unserer Redaktion kündigte sie zugleich einen ergänzten Änderungsantrag an den Parteitag an.