Der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, rechnet vor dem Hintergrund weiterer Entlastungspakete wegen des Ukraine-Kriegs in diesem Jahr mit einer Rekordverschuldung des Bundeshaushalts. „Schon jetzt ist klar, dass Finanzminister Lindner mit den jetzt veranschlagten rund 100 Milliarden neuen Schulden nicht auskommen wird: Was der Ukraine-Krieg finanziell kosten wird, steht noch gar nicht fest. Ich gehe davon aus, dass wir eine erneute Rekordverschuldung in diesem Jahr erleben werden, wenn die Kosten dieses Krieges klarer werden – und noch die 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr hinzukommen“, sagte Holznagel unserer Redaktion. „Alle staatlichen Entlastungen bei den Energiepreisen und auch die Waffenlieferungen muss der Steuerzahler hierzulande stemmen“, stellte Holznagel klar.