Soziales Steinmeier: Anstrengungen für Wohnungslose weiter notwendig Von dpa | 21.07.2023, 17:00 Uhr

Offiziell gibt es in Berlin etwa 2000 Menschen ohne Obdach - die Dunkelziffer dürfte allerdings höher liegen. Eine neues Zentrum am Zoo bietet Hilfe an - und soll außerdem mehr Austausch ermöglichen.