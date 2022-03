Universitätsklinik Köln FOTO: Marius Becker Pandemie Steigender Personalausfall durch Omikron im Uniklinikum Von dpa | 08.03.2022, 15:43 Uhr | Update vor 55 Min.

Der steile Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Köln nach dem Karnevalswochenende führt im Uniklinikum der Domstadt zu steigendem Personalausfall mit deutlichen Einschränkungen im Betrieb. „Der massive Anstieg von Infektionen hat sich leider fortgesetzt“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Uniklinikums Köln, Edgar Schömig, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Aktuell seien 748 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert oder befänden sich in Quarantäne. Das seien nochmals 59 Beschäftigte mehr als am Vortag.