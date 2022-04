Joachim Stamp FOTO: Marius Becker Flüchtlingsminister Stamp rechnet mit Grundsicherung für Ukraine-Flüchtlinge Von dpa | 06.04.2022, 14:04 Uhr | Update vor 35 Min.

Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) sieht eine Tendenz, dass Ukraine-Flüchtlinge künftig Grundsicherungsleistungen bekommen können. Die Kommunen brauchten finanzielle Sicherheit, sagte der Vize-Ministerpräsident am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. Wie die Kostenaufteilung gestaltet werde, hänge aber von den Bund-Länder-Verabredungen an diesem Donnerstag ab.