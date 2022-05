Joachim Stamp, Vorsitzender der nordrhein-westfälischen FDP. Foto: David Young/dpa/Archivbild FOTO: David Young Parteien Stamp: Bei Sondierungsgesprächen kein Gruppen-Selfie machen Von dpa | 10.05.2022, 11:59 Uhr

Der NRW-Flüchtlingsminister und FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp würde kein Gruppen-Selfie wie das berühmte Foto aus den Vorgesprächen von FDP und Grünen in Berlin machen. „Es gibt auch bestimmte Dinge, die sind ikonisch und da kann man sich schwer verheben, wenn man versucht, so was nachzumachen“, sagte Stamp am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf.