Städtetag fordert mehr Hilfen bei ukrainischen Flüchtlingen Von dpa | 30.03.2022

Der Städtetag NRW hat für die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge vom Land schnelle finanzielle Hilfen, bessere Absprachen und mehr Transparenz gefordert. Der Krieg in der Ukraine zwinge immer mehr Menschen zur Flucht, sie seien in den nordrhein-westfälischen Städten ohne Einschränkungen willkommen, hieß es in einem Schreiben des Verbands an Integrationsminister Joachim Stamp (FDP). Man arbeite mit Hochdruck an einer menschenwürdigen Unterbringung und bestmöglicher Versorgung der Geflüchteten. Das Land müsse aber dringend kurzfristige Maßnahmen ergreifen, um die Lage zu verbessern.