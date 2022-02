Impfzentrum FOTO: BORIS ROESSLER Politik Stadt wechselt Strategie: Impfzentren im Norden und Süden Von dpa | 25.02.2022, 11:25 Uhr | Update vor 1 Std.

Hamburgs Gesundheitsbehörde wechselt erneut die Corona-Impfstrategie. Von Mai an werde es wieder zentrale Impfzentren geben, erklärte die Behörde am Freitag. Das eine werde vorerst bis Ende des Jahres am Flughafen im Norden der Stadt und das andere ebenfalls bis Ende 2022 in den Harburg Arcaden im Süden eingerichtet.