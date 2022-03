Staatsschutz ermittelt wegen Brand eines ukrainischen Autos FOTO: Alexander Forstreuter Krefeld Staatsschutz ermittelt wegen Brand eines ukrainischen Autos Von dpa | 04.03.2022, 12:57 Uhr | Update vor 2 Std.

In Krefeld ist in der Nacht zum Donnerstag ein Auto mit einem ukrainischen Kennzeichen in Brand geraten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, dauern die Ermittlungen zur Brandursache des gegen 4.20 Uhr am Moltkeplatz im Stadtteil Cracau ausgebrochenen Feuers an. Ein technischer Defekt an dem geparkten Auto sei weiterhin nicht auszuschließen. Sachverständige sollen nun die Brandursache untersuchen.