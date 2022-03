Christian Dirschauer (SSW) FOTO: Christian Charisius Politik SSW will Programm für die Landtagswahl beschließen Von dpa | 05.03.2022, 02:35 Uhr | Update vor 9 Min.

Der SSW will auf einem Parteitag am heutigen Samstag (10.00 Uhr) in Harrislee bei Flensburg sein Wahlprogramm zur Landtagswahl im Mai beraten und beschließen. In ihrem rund 80-seitigen Entwurf wirbt die Partei der dänischen und friesischen Minderheit für ihre Vision eines nordisch inspirierten Wohlfahrtstaates.