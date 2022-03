Corona-Test FOTO: Sebastian Gollnow Pandemie Spitzenwerte bei Corona-Inzidenz: 20.03. kein „Freedom Day“ Von dpa | 07.03.2022, 17:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sieht das Gesundheitsministerium den 20. März nicht als „Freedom Day“. Es gebe keinen Öffnungsautomatismus, sagte ein Sprecher am Montag in Schwerin. Zwar sei noch nicht klar, welche Maßnahmen das Infektionsschutzgesetz nach dem Stichtag noch zulasse, doch es gebe verschiedene Bereiche, in denen Schutzmaßnahmen weiter erforderlich sein werden.