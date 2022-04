SPD-Landtagswahlkampagne in Niedersachsen FOTO: Ole Spata Landtagswahl SPD will im Wahlkampf mit mehr Geld für Bildung punkten Von dpa | 20.04.2022, 14:01 Uhr

Niedersachsens SPD hat angekündigt, im Falle eines Erfolgs bei der Landtagswahl im Herbst mehr Geld für Bildung, Wohnungen und die ärztliche Versorgung bereitzustellen. Man dürfe sich nicht am Begriff der Schuldenbremse „festklammern“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch in Springe. In vielen Bereichen gebe es erhebliche Investitionsbedarfe. „Wir sind entschlossen, in den nächsten fünf Jahren auch unter schwierigen Bedingungen diese Investitionen zu tätigen.“