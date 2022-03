Ein Mädchen erledigt Schularbeiten am Laptop FOTO: Sebastian Gollnow Politik SPD will Digitalunterricht im Norden stärken Von dpa | 04.03.2022, 07:14 Uhr | Update vor 1 Std.

Mehr Distanzunterricht will die SPD im Norden ermöglichen. Die Teilhabe am Unterricht per Videokonferenz müsse erleichtert werden, sagt der Bildungspolitiker Habersaat.