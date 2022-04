„Sein Verhalten macht mich sehr, sehr traurig. Was Gerhard Schröder tut und sagt, entspricht weder der Haltung der SPD noch der Bundesregierung“, sagte Heil im Gespräch mit unserer Redaktion. Er bezog sich auf ein Interview vom Wochenende, indem sich Schröder nicht von Russlands Präsident Wladimir Putin distanziert und betonte, er wolle an seinen Posten bei russischen Energieunternehmen festhalten.

Der frühere Kanzler und SPD-Vorsitzende sei mit seinen Positionen „in der SPD isoliert“, ergänzte Heil. Die SPD-Position sei „eindeutig“: „Putin hat diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen und die Ukraine überfallen. Dafür darf es kein Verständnis geben.“

Aber kein Aufruf zum Parteiaustritt

Dem Aufruf von SPD-Chefin Saskia Esken an Schröder, aus der Partei auszutreten, schloss sich Heil aber nicht an. Er verwies auf Parteiausschluss-Anträge mehrerer SPD-Verbände. „Über diesen wird nach der Satzung der SPD und in Einklang mit dem Parteiengesetz ein unabhängiges Schiedsgericht entscheiden“, sagte der Arbeits- und Sozialminister.