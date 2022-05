ARCHIV - Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hält eine Kaffeetasse in der Hand. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild FOTO: Kay Nietfeld Parteiausschluss SPD-Unterbezirk verhandelt am 15. Juni wegen Schröder Von dpa | 20.05.2022, 17:14 Uhr

Die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover will am 15. Juni über die Anträge zum Parteiausschluss von Altkanzler Gerhard Schröder verhandeln. Das teilte der Geschäftsführer des Parteibezirks Hannover, Christoph Matterne, am Freitag mit. Zuvor hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ über die Pläne berichtet.