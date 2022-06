SPD-Chef Lars Klingbeil will vor allem die Mineralölkonzerne als Krisen- und Kriegsgewinner besteuern. Foto: Carsten Koall/dpa FOTO: Carsten Koall Verbraucher SPD und Grüne fordern Zusatzabgabe für Mineralölkonzerne Von dpa | 05.06.2022, 13:27 Uhr

Die Mineralölkonzerne stehen wegen hoher Spritpreise in der Kritik. Die Spritsteuersenkung kommt kaum beim Kunden an. In der Koalition werden Forderungen lauter, „Übergewinne“ abzuschöpfen.