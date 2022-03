Thomas Losse-Müller FOTO: Axel Heimken Politik SPD-Spitzenkandidat erneut positiv auf Corona getestet Von dpa | 01.03.2022, 18:11 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, Thomas Losse-Müller, ist binnen kurzer Zeit zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Dienstag sei erneut ein Test positiv ausgefallen, teilte ein Parteisprecher mit. Losse-Müller hatte am Vortag in Kiel eine Pressekonferenz gegeben. Er war erst am 6. Februar positiv getestet worden.