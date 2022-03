Thomas Losse-Müller FOTO: Axel Heimken Landespolitik SPD-Spitzenkandidat bleibt optimistisch für Landtagswahl Von dpa | 22.03.2022, 20:40 Uhr | Update vor 12 Min.

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller hat seine Partei aufgerufen, bis zum Schluss für einen Erfolg bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai zu kämpfen. „Wir sind absolut bereit; wir haben Lust und Laune“, sagte Losse-Müller am Dienstagabend beim SPD-Jahresempfang in Kiel. „Glauben Sie nicht, dass mit uns nicht zu rechnen ist!“