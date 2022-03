Serpil Midyatli FOTO: Marcus Brandt Landtagswahl SPD Schleswig-Holstein gratuliert Rehlinger zu Wahlerfolg Von dpa | 27.03.2022, 18:56 Uhr | Update vor 37 Min.

Die SPD in Schleswig-Holstein hat der Spitzenkandidatin Anke Rehlinger zum „grandiosen“ Erfolg bei der Landtagswahl im Saarland gratuliert. „Sie wird die vierte sozialdemokratische Ministerpräsidentin werden. Künftig führen wir acht von 16 Landesregierungen“, teilte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Sonntagabend in Kiel mit.