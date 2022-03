Martin Habersaat (SPD) FOTO: Christian Charisius Politik SPD rügt Lehrerpolitik der CDU Von dpa | 04.03.2022, 19:47 Uhr | Update vor 54 Min.

Die SPD sieht ein gravierendes Fachkräfteproblem an Schulen im Norden. Bildungsexperte Habersaat macht ein spezielles Problem an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe aus. Er führt aber auch grundsätzliche Kritik an der CDU-Bildungspolitik ins Feld.