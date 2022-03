Thomas Kutschaty FOTO: Fabian Strauch Geflüchtete SPD: Mindestens 50.000 Erstaufnahmeplätze fehlen für Ukrainer Von dpa | 21.03.2022, 16:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Die SPD hat die nordrhein-westfälische Landesregierung aufgefordert, viel mehr Erstaufnahmeplätze für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine einzurichten. „Wir brauchen mindestens 50.000 Plätze zusätzlich in Landeseinrichtungen“, sagte Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) am Montag in Düsseldorf.