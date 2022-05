Thomas Kutschaty, SPD-Landesvorsitzender, winkt. Foto: Federico Gambarini/dpa FOTO: Federico Gambarini Landespolitik SPD kommt nach Landtagswahl zur ersten Sitzung zusammen Von dpa | 17.05.2022, 12:45 Uhr

Mit Applaus und einem roten Blumenstrauß hat die SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag am Dienstag ihren Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty empfangen. Zu der ersten Fraktionssitzung nach der Niederlage bei der Landtagswahl kamen sowohl die neuen Abgeordneten als auch die bisherigen Delegierten zusammen. Darunter waren auch Abgeordnete wie Stefan Kämmerling. Der SPD-Sprecher im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe hatte den Wiedereinzug in den Landtag ganz knapp verpasst. „So, setzt euch, wir haben was zu arbeiten“, sagte Kutschaty noch während die Abgeordneten Beifall klatschten.