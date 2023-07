Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (Mitte) regiert auch künftig mit Grünen und Linken. Archivfoto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down Bündnis wird fortgesetzt SPD, Grüne und Linke unterzeichnen Koalitionsvertrag in Bremen Von dpa | 03.07.2023, 12:00 Uhr | Update vor 35 Min.

SPD, Grüne und Linke haben am Montag in Bremen ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Am Wochenende hatten die drei Parteien auf getrennten Parteitagen jeweils mit großen Mehrheiten den ausgehandelten Koalitionsvertrag gebilligt.