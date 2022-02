Ukraine-Konflikt - Kiew FOTO: Emilio Morenatti Politik SPD-Fraktion verurteilt russischen Überfall aufs Schärfste Von dpa | 24.02.2022, 15:30 Uhr | Update vor 41 Min.

Die SPD in der Hamburgischen Bürgerschaft hat „den russischen Überfall“ auf die Ukraine aufs Schärfste verurteilt. „Der heutige Tag markiert die schwerwiegendste Zäsur in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Fraktionschef Dirk Kienscherf am Donnerstag. „Die Menschen in Russland und der Ukraine wollen Fortschritt, soziale Sicherheit und ein gutes Miteinander - einen Krieg wollen sie nicht.“