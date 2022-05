Saskia Esken, SPD-Bundesvorsitzende. Foto: Christophe Gateau/dpa FOTO: Christophe Gateau Wahlen SPD-Chefin Esken blickt optimistisch auf NRW-Wahl Von dpa | 09.05.2022, 09:31 Uhr

Trotz des schlechten Abschneidens der SPD in Schleswig-Holstein hofft die Bundesvorsitzende Saskia Esken auf einen Wahlsieg ihrer Partei bei der bevorstehenden Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. „Da hat die SPD beste Chancen mit Thomas Kutschaty den nächsten Ministerpräsidenten zu stellen“, sagte die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken am Montag im Deutschlandfunk. Die Partei wolle deswegen nicht länger auf den Misserfolg in Schleswig-Holstein zurückblicken, sondern die „volle Aufmerksamkeit auf die NRW-Wahl“ am kommenden Sonntag richten.